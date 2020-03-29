​BNA запретило сидеть на скамейках

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Бакинское транспортное агентство (BNA) ввело запрет на пользование скамейками и другими местами для сидения в Центре транспортного обмена "Короглу".

Как сообщает Report со ссылкой на BNA, такие меры введены в связи с тем, что некоторые граждане собираются группами за пределами перрона.

Подобное поведение увеличивает риск заражения в условиях текущей эпидемиологической ситуации.

BNA рекомендует гражданам соблюдать меры по самоизоляции, свести к минимуму контакт с другими людьми, избегать посещения многолюдных мест.