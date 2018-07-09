Близкий родственник главы "Aграркредита" умер в ДТП

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В произошедшем в Баку ДТП скончался родственник высокопоставленного чиновника.

Как сообщает Report, 8 июля примерно в 16:00 в поселке Бильгя Сабунчинского района перевернулся автомобиль "Mercedes", управляемый жителем Баку Эмилем Агаевым. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо. В результате аварии скончался сидевший в салоне автомобиля Ниджат Казымов, сам водитель и его пассажир житель Шеки Руслан Шарифов были госпитализированы.

По факту в Сабунчинском РУП ведется расследование.

Отметим, что скончавшийся в ДТП Ниджат Казымов приходился родственником президенту Конфедерации предпринимателей Азербайджана, председателю правления небанковской кредитной организации "Аграркредит" Мамеду Мусаеву.