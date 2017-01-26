 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Близкие: Даянат Рзаев собирался жениться во второй раз - ДОПОЛНЕНО - ФОТО

    Проведена судмедэкспертиза тела известного психотерапевта

    ***11:59

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ После прохождения экспертизы в Бюро судмедэкспертизы и патологической анатомии тело психотерапевта Даяната Рзаева увезли в мечеть.

    Как сообщает Report, окончательное заключение экспертизы станет известно через 10 дней.

    По словам близких, Д. Рзаев официально развелся. От этого брака у него двое детей.

    Один из родственников сказал, что он готовился жениться во второй раз.

    Как отметили его друзья, неделю назад Д. Рзаев попал в депрессию. Он прекратил общение в соцсетях и не появлялся на работе в "Caspian Business Center".

    Близкие сказали, что их род связан с основоположником Гарадагского ханства Кязым ханом. Д. Рзаев был единственным ребенком в семье.

    Траурная церемония пройдет в квартире отца Д. Рзаева Мамеда Рзаева по адресу ул. Бакиханова, 26, Насиминского района. Психотерапевт будет похоронен сегодня на Баладжарском кладбище.

    Напомним, что Д. Рзаев повесился вчера ночью в своей квартире.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.

    Фото: Фири Салим 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi