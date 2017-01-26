Близкие: Даянат Рзаев собирался жениться во второй раз - ДОПОЛНЕНО - ФОТО

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ После прохождения экспертизы в Бюро судмедэкспертизы и патологической анатомии тело психотерапевта Даяната Рзаева увезли в мечеть.

Как сообщает Report, окончательное заключение экспертизы станет известно через 10 дней.

По словам близких, Д. Рзаев официально развелся. От этого брака у него двое детей.

Один из родственников сказал, что он готовился жениться во второй раз.

Как отметили его друзья, неделю назад Д. Рзаев попал в депрессию. Он прекратил общение в соцсетях и не появлялся на работе в "Caspian Business Center".

Близкие сказали, что их род связан с основоположником Гарадагского ханства Кязым ханом. Д. Рзаев был единственным ребенком в семье.

Траурная церемония пройдет в квартире отца Д. Рзаева Мамеда Рзаева по адресу ул. Бакиханова, 26, Насиминского района. Психотерапевт будет похоронен сегодня на Баладжарском кладбище.

Напомним, что Д. Рзаев повесился вчера ночью в своей квартире.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.

Фото: Фири Салим