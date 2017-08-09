Недалеко от Баку произошла серьезная авария, есть пострадавшие и погибшие - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Как сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции, причины аварии выясняются: "Информация о том, что водитель автомобиля с государственным номерным знаком 50-CK-402 был пьяным, не соответствует действительности".

***9:35

Недалеко от Баку произошла авария.

Как сообщает Report, в Абшеронском районе в поселке Новханы столкнулись три автомобиля. В результате столкновения двух автомобилей марки "Мерседес" и одного автомобиля марки "ВАЗ-2106" тяжелые травмы получили 5 человек, погибли два малолетних ребенка.

Сеидов Мехман 1980 г.р., Сеидова Кенуль 1988 г.р., Махмудзаде Ляман 1992 г.р., Махмудзаде Ламия 1992 г.р. и Векилов Мехдихан 1978 г.р. были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Погибли 6-летняя Сеидова Гюльчохра и 2-летний Сеидов Мехрам.