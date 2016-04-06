Бизнесмен, задолжавший Межбанку 53 млн. долларов, переведен в Бакинский следственный изолятор

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Директор ООО City Developer Ратмир Бекиров, обвиняемый в непогашении кредита, взятого в ОАО "Международный банк Азербайджана", переведен в Бакинский следственный изолятор.

Как сообщает Report, с ноября 2015 года бизнесмен находился в лечебном учреждении пенитенциарной службы министерства юстиции.

Напомним, что Р.Бекиров был задержан в 2015 году. Он задолжал Межбанку 52 млн. 400 тыс. долларов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) УК. Решением Наримановского районного суда мера пресечения в виде ареста в его отношении была несколько раз продлена.

Р.Бекиров является отцом президента приостановившего деятельность клуба Simurq Анара Бекирова.