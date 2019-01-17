Бизнесмен, не вернувший Межбанку кредит в 15 млн манатов, дал показания

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Рауфа Аллахвердиева, обвиняемого в присвоении крупной суммы денег.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева прокурор огласил обвинительный акт. Согласно обвинительному акту, Р.Аллахвердиев учредил в Российской Федерации компанию "Roma S Kompaniya A". Затем он попытался привлечь финансы для развития компании.

По информации, Р.Аллахвердиев представлялся как Раиль Юсифов, и, вступив в России в сговор с Еленой Актурич, подготовил поддельные документы и в различное время присвоил взятые из Московского филиала Межбанка Азербайджана кредиты в 866 566 манатов, 338 000 манатов, 3 млн 400 тысяч манатов и пр, в общей сложности 15 млн манатов.

Взятые деньги были перечислены на счет учрежденной Р.Аллахвердиевым компании "Roma S Kompaniya A".

Кроме того, по причине совершения преступления на территории Российской Федерации, он пытался бежать в Азербайджан, чтобы укрыться от следствия.

Р.Аллахвердиев частично признал себя виновным по объявленному обвинению.

Затем адвокат Р.Аллахвердиева попросил у суда время для ознакомления с материалами уголовного дела.

Процесс отложен до 21 января.

Отметим, что в отношении Р.Аллахвердиева выдвинуто обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК и избрана мера пресечения в виде ареста.