Бизнесмен: Човдаров приставил пистолет к моей голове и потребовал 1 млн.

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Бизнесмен, владелец ООО SR Роман Сафаров адресовал обращение генеральному прокурору Закиру Гаралову о действиях бывшего начальника управления министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Акифа Човдарова.

Как сообщает Report, в своем обращении бизнесмен рассказал о незаконных действиях А.Човдарова, о крупном материальном и моральном ущербе в результате этих действий.

Как стало известно из обращения, Р.Сафаров познакомился с А.Човдаровым в 2010 году. Генерал сделал заказ о сооружении и сдаче в эксплуатацию теплицы на принадлежавших ему 5 га земли.

Был заключен договор с ООО Bəhrə 2010 на имя супруги А.Човдарова.

"Договор подписал близкий человек генерала Адиль Ягубов. Мы договорились о сооружении и сдаче теплицы на указанной ими земле в течение одного года на общую сумму 3 078 720 манатов, взяли обязательство о своевременном создании и сдаче парника. Был подписан договор между ООО SR, учредителем и директором которой являюсь я, и ООО Bəhrə 2010”, - заявил Р.Сафаров.

После этого бизнесмен отправился в Испанию, где подписал договор на сумму 1 250 000 евро. Согласно договору, из Испании было привезено оборудование в Азербайджан.

В своем обращении З.Гаралову бизнесмен отметил, что уклонился от выплаты налогов во время ввоза оборудования в страну: "Акиф Човдаров сказал мне, что поскольку в подписанном договоре указано название теплицы, государственная пошлина в таможенных органах будет высокой, и надо будет заплатить огромные деньги. Он отметил, что для снижения государственной пошлины в таможне следует вместо названия теплицы из Испании указать другое название, например металлические конструкции, вписать другой код. В связи с этим я передал слова Акифа Човдарова гражданину Испании по имени Рауль, сказал, чтобы он указал низкие цены и вместо теплицы написал другое название. Руаль Мартинез Херрада Фернандез согласился отправить теплицу под именем металлических конструкций, однако не согласился по поводу суммы, и заявил, что впишет 1 250 000 евро. В таком случае, я, будучи юристом и отлично зная требования действующего в стране законодательства, не согласился с мнением Акифа Човдарова и сказал ему об этом, добавив, что по его желанию можем отправить товар на имя ООО Bəhrə 2010, принадлежащего его жене. Однако в ответ он заявил, что его сват Закир работает в таможне и является полномочным лицом, и что посредством него отправит нужные коды в Испанию для того, чтобы отправить товар в Азербайджан под этими кодами. Акиф Човдаров сказал, что это решит он сам, для нас не будет никаких проблем, А в дальнейшем, при ознакомлении с документами нам стало известно, что Акиф Човдаров наряду с тем, что изменил коды, так же снизил цены в документах, чтобы уклониться от налогов. Во время разговоров с Акифом Човдаром мне становилось ясным то, что он прекрасно знает о том, что эти действия являются преступлением, однако не боялся, полагался на кого-то или что-то. Акиф Човдаров говорил мне, что я еще не знаю, кто он на самом деле".

По словам бизнесмена Акифу Човдарову и его близким людям удалось уклониться от выплаты налогов в размере около 1 млн. манатов путем ввоза теплицы в Азербайджан незаконными путями и действиями: "Все незаконные действия в таможенных органах он осуществлял посредством своего свата Закира".

Афик Човдаров и его близкие предварительно заплатили в Испании 850 тыс. евро. Согласно договоренности между А.Човдаровым и Р.Сафаровым, бизнесмен должен был по частям заплатить испанцам 1,1 млн. евро, а затем генерал должен был вернуть ему эти деньги. Однако за 10 дней до полной сдачи теплицы в эксплуатацию в офис Р.Сафарова приехали люди на черном автомобиле. А до этого А.Човдаров позвонил ему с мобильного телефона по номеру 050 211-81-12: "По объективным причинам я не смог своевременно ответить ему. Именно из-за этого я сам позвонил ему и хотел выяснить вопрос. В ответ он сказал мне, что, так как я не ответил ему по телефону, он хочет надеть мешок мне на голову и прокатить меня. Я сказал, что нет необходимости посылать людей в масках, я приду туда, куда он скажет. Акиф Човдаров заявил, чтобы в 13:00 я был в министерстве национальной безопасности".

Войдя в кабинет А.Човдарова в МНБ, бизнесмен помимо генерала увидел там еще двух человек. Это были председатель муниципалитета Бадамдар Бейбала Гусейнов и родственник Р.Сафарова, работающий в том же муниципалитете, человек по имени Тельман: "Как только я вошел в кабинет, не здороваясь, Акиф Човдаров начал агрессивно говорить со мной, на высоких тонах, начал угрожать мне, выражался матом, сказал, что повесит меня, арестует, изобьет, при необходимости - будет шантажировать. Он сказал, что прослеживает все мои телефонные разговоры с момента знакомства с ним, подписания договора, и потребовал у меня 1,5 млн. манатов. Я был в шоке от происходящего, и спросил у А.Човдаров, зачем я должен заплатить ему. Он ответил, что заберет у меня все, продаст все мое имущество, а самого арестует, и все равно получит от меня эту сумму. Я заявил ему, что в настоящее время не располагаю такой суммой денег, в ответ на что он резким тоном сказал мне, что ему нет никакого дела, и чтобы я нашел эту сумму до обеда завтрашнего дня, в противном случае он арестует меня. А я сказал, что все заказанные по договору работы завершены, и, что он делает все этого для того, чтобы не платить мне 1,1 млн. манатов. Он сказал, мне, чтобы я забыл про эти деньги, помимо этого я должен заплатить ему 1,5 млн. манатов. В разговоре участвовали знакомый Човдарова и мой родственник Тельман, которые стали говорить ему о том, откуда у меня такие деньги, и как я могу заплатить их? После этих слов Акиф Човдаров направил на меня пистолет, приложил его к моей голове и начал угрожать мне смертью. Он сказал, что отнимет у меня все. Я понял всю серьезность дела”.

А.Човдаров встретился с ними на следующий день в Масазыре, в кабинете директора ООО Bəhrə 2010 Адиля Ягубова: "Там были Тельман, Бейбала, я и двое других работников. Акиф Човдаров вновь начал кричать на меня и угрожать мне. Он сделал мне уступку и сказал, чтобы я заплатил ему на следующий день в 13:00 110 тыс. манатов из этой суммы. Я сказал, что это никак невозможно. Он заявил, что в Texnikabank имеется 60 тыс. манатов на имя моей жены, и чтобы я отдал ему эти деньги, а также продал свой автомобиль Range-Rover и автомобиль сына BMW. Я сказал, что продать автомобили до завтра невозможно, на что он ответил, что иди убей себя, повесься, чтобы это дело закрылось".

Бизнесмен продал автомобили и снял со счета жены 60 тыс. манатов, и тем самым смог заплатить 110 тыс. манатов, которые требовал А.Човдаров. После этого он приостановил деятельность руководимой им компании.

Он попросил у З.Гаралова обеспечить возмещение нанесенного ему ущерба на сумму 1,21 млн. манатов, а также привлечения бывшего сотрудника МНБ к уголовной ответственности по статьям 179.3.2, 155, 182.3.2 и 309.2 УК.