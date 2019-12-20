При нарушении азербайджано-иранской границы был задержан бывший заключенный

На служебной территории погранзаставы погранотряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы близ села Юхары Агалы Билясуварского района был обнаружен факт нарушения госграницы Азербайджана в направлении Ирана. Нарушитель был задержан после команды остановиться.

Как сообщили Report в ГПС, нарушителем оказался житель Джалилабадского района Ибрагимов Захид Эльдар оглу 1973 г.р. Расследование установило, что З.Ибрагимов был судим в 2018 году за кражу и досрочно освобожден в июне 2019 года.

Кроме того, на служебной территории погранзаставы погранотряда "Худат" ГПС близ поселка Самур Гусарского района был обнаружен факт нарушения госграницы Азербайджана в направлении Российской Федерации. Погранзастава была поднята по команде "К оружию!", территория полностью перекрыта. В результате принятых мер у реки Самур был задержан гражданин Алжира Лахлах Джамал 1987 г.р.

По обоим фактам ведутся оперативно-следственные мероприятия.