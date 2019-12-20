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При нарушении азербайджано-иранской границы был задержан бывший заключенный

Бывший заключенный был задержан при нарушении границы

На служебной территории погранзаставы погранотряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы близ села Юхары Агалы Билясуварского района был обнаружен факт нарушения госграницы Азербайджана в направлении Ирана. Нарушитель был задержан после команды остановиться.

Как сообщили Report в ГПС, нарушителем оказался житель Джалилабадского района Ибрагимов Захид Эльдар оглу 1973 г.р. Расследование установило, что З.Ибрагимов был судим в 2018 году за кражу и досрочно освобожден в июне 2019 года.

Кроме того, на служебной территории погранзаставы погранотряда "Худат" ГПС близ поселка Самур Гусарского района был обнаружен факт нарушения госграницы Азербайджана в направлении Российской Федерации. Погранзастава была поднята по команде "К оружию!", территория полностью перекрыта. В результате принятых мер у реки Самур был задержан гражданин Алжира Лахлах Джамал 1987 г.р.

По обоим фактам ведутся оперативно-следственные мероприятия.

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