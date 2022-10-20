Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым попали в ДТП в Азербайджане

Автомобиль с председателем Совета старейшин организации тюркских государств (ОТГ), заместителем председателя партии справедливости и развития Бинали Йылдырымом и депутатом Великого национального собрания Турции Шамилем Айрымом, сопровождающими президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, находившегося с официальным визитом в Азербайджане, попал в ДТП на пути к Зангиланскому аэропорту.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
По информации, Йылдырым и Айрым находятся в хорошем состоянии. Они были доставлены вертолетом в больницу в Баку в сопровождении медицинской бригады для медицинского осмотра.
Заместители председателя Партии справедливости и развития Турции Омер Челик и Эфкан Ала остались в Баку, чтобы сопровождать их.
Отмечается, что состояние здоровья водителя автомобиля удовлетворительное.