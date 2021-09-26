Бинагадинский и Хазарский районы очищены от дождевых вод

В результате интенсивного дождя, который начался с ночи 26 сентября 2021 года, на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) от жителей города Баку поступили обращения в связи с тем, что в различных районах города Баку некоторые част

В результате интенсивного дождя, который начался с ночи 26 сентября 2021 года, на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) от жителей города Баку поступили обращения в связи с тем, что в различных районах города Баку некоторые частные дома и дворы затопило водой.

Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, в связи с поступившими обращениями подразделения Государственной противопожарной службы МЧС были привлечены на места происшествия для проведения необходимых и неотложных мер.

Благодаря принятым мерам была очищена дождевая вода с затопленных территорий Бинагадинского и Хазарского районов.

В настоящее время по некоторым адресам ведутся работы по устранению последствий дождей.