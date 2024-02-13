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Убийство десятилетней Нармин: Обвиняемый требует оправдания в суде

Убийство десятилетней Нармин: Обвиняемый требует оправдания в суде Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой. Илькин Сулейман был приговорен Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 18 годам ли
Происшествия
13 февраля 2024 г. 19:55
Убийство десятилетней Нармин: Обвиняемый требует оправдания в суде

Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой. Илькин Сулейман был приговорен Гянджинским судом по тяжким преступлениям к 18 годам лишения свободы. Обвняемый потребовал от судьи вынесения оправдательного приговора.

По данным западного бюро Report, процесс прошел под председательством судьи Тейюба Мухтарова.

И.Сулейманов, выступивший в суде, заявил, что в период расследования его подвергали пыткам, многие факты были расследованы неточно, и что он признался в совершении преступления из-за давления и пыток:
"Я категорически не согласен с решением, вынесенным в отношении меня в суде по тяжким преступлениям".

Адвокат семьи Н.Гулиевой и прокурор Гянджинского суда по тяжким преступлениям обратились о сохранении приговора в силе без изменения.

Следующее заседание суда назначено на 5 марта.

Напомним, что 10-летняя жительница села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиева пропала 21 ноября прошлого года, 6 января был обнаружен обгоревший труп девочки. 10 января был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в совершении преступления житель этого же села безработный Илькин Сулейманов (1973 г.р.). В ходе следствия с участием стороны защиты И.Сулейманов полностью признал вину.

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Версия на азербайджанском языке On yaşlı Nərminin qətli: təqsirləndirilən şəxs məhkəmədən bəraət istəyib

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