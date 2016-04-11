БГУ подал в суд на исполнительную власть города Баку

11 апреля, 2016 09:00

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Бакинский государственный университет (БГУ) подал в суд на исполнительную власть города Баку. Как сообщает Report, БГУ выдвинул иск о ликвидации распоряжения ИВ. 1-й Бакинский административно-экономический суд не удовлетворил иск. Не согласившись с решением, Бакинский государственный университет подал апелляционную жалобу. Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде. В качестве третьего лица выступает строительно-ремонтная компания Evrostroy-S и Национальная академия наук Азербайджана (НАНА).