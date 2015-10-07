​Безработного азербайджанца с оружием задержали в Приморье

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники наркоконтроля в Хорольском районе Приморья задержали гражданина Азербайджана, который занимался сбытом марихуаны.

Как передает Report, об этом сообщили в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе управления ФСКН по Приморью.

"В общей сложности у безработного 32-летнего мужчины было изъято почти 14 кг этого наркотика. На территории РФ он находился без каких-либо документов, удостоверяющих личность", - говорится в сообщении службы.

Там также уточнили, что при обыске у мужчины обнаружили пистолет, патроны и охотничье ружье.

"В настоящее время иностранец заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по фактам сбыта и незаконного хранения наркотиков в крупном размере, проводятся следственные действия", - уточнили в пресс-службе.