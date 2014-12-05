​Бежавший от полиции водитель учинил ДТП -ФОТО

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Баку между сотрудником дорожной полиции и водителем произошел инцидент. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района.

Так, сотрудник дорожной полиции приказал нарушившему правила дорожного движения водителю автомобиля марки "Mercedes" остановиться. Не повиновавшийся приказу полицейского водитель, увидев погоню, попытался скрыться в направлении от улицы Ниязи к площади "Азнефть". Однако, увидев на дороге машину пост-патрульной службы, нарушитель на большой скорости завернул на улицу Адиля Искендерова и, потеряв управление, врезался в припаркованный на обочине дороги автомобиль марки "Lada". Осознав безвыходность ситуации, водитель решил сбежать, бросив автомобиль, однако был задержан полицейскими. Согласно предварительной информации, нарушителя зовут Хафиз. В настоящее время устанавливается его личность. Расследование по факту продолжается.