Бездомный бакинец нашел приют - ФОТО

"В Министерство труда и социальной защиты населения поступила информация о бездомном мужчине, проживающем в одном из гаражей по адресу проспект Азадлыг, 24/184 в городе Баку.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела общественных связей и коммуникаций министерства Фазиль Талыбов.

По его словам, сразу после обращения сотрудники министерства выехали по названному адресу: "Выяснилось, что проживающему в гараже Салеху Абдул оглу Гасанову, который вырос в детском доме, сейчас 63 года, у него нет семьи, в настоящее время он нетрудоспособен. Более 20 лет он скитался по различным местам. С согласия мужчины он был помещен в приют министерства для бездомных, где ему были предоставлены все необходимые условия. С.Гасанов поблагодарил за оказанную заботу".