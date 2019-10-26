​Бесследно пропавший в Баку мужчина был убит своими знакомыми

Следователи раскрыли подробности убийства бесследно пропавшего мужчины.

Как сообщает Report, несколько дней назад 32-летний житель Бинагадинского района Эльвин Хабибзаде уехал из дома на собственном BMW и бесследно пропал.

В ходе следствия выявлено, что он был убит своими знакомыми Сабухи Алекперовым 1991 г.р. и Рашидом Фатуллаевым 1992 г.р. в поселке Сахиль Гарадагского района. После убийства знакомые вывезли тело в поселок Тюркан, где бросили в колодец во дворе сада, принадлежавшего деду Сабухи Алекперова.

Оба подозреваемых задержаны. Тело Хабибзаде извлечено из колодца.

Районная прокуратура продолжает расследование.