Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Обвиняемый по "делу МСВТ" бывший руководитель Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов переведен в учреждение по отбыванию наказания из бакинского СИЗО.

Как сообщает Report, бывший начальник этапирован в учреждение по отбыванию наказания №10 пенитенциарной службы.

В дальнейшем он будет отбывать наказание в названном учреждении.

Отметим, что бывший руководитель Аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов, бывший руководитель Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов и другие были арестованы в ноябре 2015 года. На их имущество наложен арест.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил В.Зейналова и Б.Гусейнова к 13 годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда срок заключения В.Зейналова снижен до 4 лет, Б.Гусейнова – 7,5 годам.

Также согласно решению снят арест с некоторого имущества В.Зейналова и других. Арест снят с имущества, приобретенного до 2009 ода, конфискация приостановлена.

Позднее члены семьи В.Зейналова и Б.Гусейнов обратились в Верховный суд с кассационной жалобой. Дата судебного заседания будет известна в скором времени.