Бейтулла Гусейнов обратился в Верховный суд - ДЕЛО МСВТ

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Обвиняемый по "делу МСВТ" бывший руководитель Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов подал кассационную жалобу на судебное решение.

Как сообщает Report, кассационная жалоба Б.Гусейнова представлена в Верховный суд.

Дата судебного заседания будет известная в ближайшие дни.

Отметим, что бывший руководитель Аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов, бывший руководитель Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов и другие были арестованы в ноябре 2015 года. На их имущество наложен арест.

Бакинский суда по тяжким преступлениям приговорил В. Зейналова и Б. Гусейнова к 13 годам лишения свободы. Решение Бакинского апелляционного суда срок заключения В.Зейналова снижен до 4 лет, Б.Гусейнова – 4,5 лет.

Также решением, снят арест с некоторого имущества В.Зейналова и других обвиненных. Арест снят с имущества, приобретенного до 2009 ода, конфискация приостановлена.

Позднее члены семьи В.Зейналова обратились в Верховный суд с кассационной жалобой.