Банк ВТБ (Азербайджан) проиграл подавшему на него в суд руководителю филиала

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Насиминский районный суд вынес решение по иску уволенного из Банка ВТБ (Азербайджан) руководителя сахильского филиала Беюкаги Мамедова.

Об этом Report сообщил адвокат Акрем Гасанов.

Согласно принятому судьей Парвизом Гусейновым решению, Беюкага Мамедов был восстановлен на прежнюю должность.

"Беюкага Мамедов был уволен в результате коррупционного скандала (при выдаче клиенту кредита). Однако суд пришел к заключению, что увольнение было необоснованным", - сказал А.Гасанов.

Кроме того, в настоящее время в Насиминском районном суде продолжаются судебные процессы по искам, возбужденным против банка еще двумя уволенными работниками Банка ВТБ (Азербайджан).

А.Гасанов сказал, что причина их увольнения связана с хищением 600 000 манатов при ремонте открывшихся за последние годы филиалов банка: "Работники заявляют, что данный вопрос не имеет к ним никакого отношения".

Отметим, что адвокатом Б.Мамедова является Агиль Лайиджев, а адвокатом двух других подавших в суд на Банк ВТБ (Азербайджан) сотрудников - Полад Джаббарлы.