Bank Technique подал в суд на завод

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) Bank Technique подало в суд на ОАО "Завод строительных конструкций".

Как сообщает Report, банк выдвинул против завода иск об удержании кредитной задолженности, направление удержания на заложенное в ипотеку имущество и продаже на открытом аукционе.

Сабунчинский районный суд частично удовлетворил иск.

Не согласившись с решением суда, Завод строительных конструкций подал апелляционную жалобу. Иск рассматривается в Бакинском апелляционном суде.