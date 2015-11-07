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    Bank Technique подал в суд на завод

    Сабунчинский районный суд частично удовлетворил иск

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) Bank Technique подало в суд на ОАО "Завод строительных конструкций". 

    Как сообщает Report, банк выдвинул против завода иск об удержании кредитной задолженности, направление удержания на заложенное в ипотеку имущество и продаже на открытом аукционе.

    Сабунчинский районный суд частично удовлетворил иск.

    Не согласившись с решением суда, Завод строительных конструкций подал апелляционную жалобу. Иск рассматривается в Бакинском апелляционном суде. 

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