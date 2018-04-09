Банк сыновей Хафиза Мамедова подал в суд на его компанию

© Report

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Находящееся в процессе ликвидации ОАО "Bank of Azerbaijan" подало в суд на представительство компании "Baghlan Group" FZCO в Азербайджане.

Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, банк выдвинул требование о возвращении долга по кредитному контракту.

Суд не удовлетворил иск.

Сумма кредита не называется.

Недовольный решением суда банк подал апелляционную жалобу.

Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что владельцем компании "Baghlan Group" является известный как "Хафка" Хафиз Мамедов.

Напомним, что указанный банк принадлежит сыновьям Х.Мамедова.