Банк сыновей Хафиза Мамедова подал в суд на его компанию

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Находящееся в процессе ликвидации ОАО "Bank of Azerbaijan" подало в суд на представительство компании "Baghlan Group" FZCO в Азербайджане.
Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, банк выдвинул требование о возвращении долга по кредитному контракту.
Суд не удовлетворил иск.
Сумма кредита не называется.
Недовольный решением суда банк подал апелляционную жалобу.
Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.
Отметим, что владельцем компании "Baghlan Group" является известный как "Хафка" Хафиз Мамедов.
Напомним, что указанный банк принадлежит сыновьям Х.Мамедова.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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