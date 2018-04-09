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    Банк сыновей Хафиза Мамедова подал в суд на его компанию

    Выдвинуто требование о возвращении долга по кредитному контракту© Report

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Находящееся в процессе ликвидации ОАО "Bank of Azerbaijan" подало в суд на представительство компании "Baghlan Group" FZCO в Азербайджане.

    Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, банк выдвинул требование о возвращении долга по кредитному контракту.

    Суд не удовлетворил иск.

    Сумма кредита не называется.

    Недовольный решением суда банк подал апелляционную жалобу.

    Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

    Отметим, что владельцем компании "Baghlan Group" является известный как "Хафка" Хафиз Мамедов.

    Напомним, что указанный банк принадлежит сыновьям Х.Мамедова. 

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