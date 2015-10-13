Bank Standard подал в суд на 3 компании

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Коммерческий банк (КБ) Bank Standard подал в суд на ООО Riyad Farm, ООО Bərəkət-1 и ООО Flaminqo S.

Как сообщает Report, банк выдвинул иск против всех трех компаний относительно выплаты основного долга по кредитному договору, рассчитанных процентов, штрафов, а также направления требования на предмет ипотеки.

Иск рассматривается в Сабаильском районном суде.

КБ Bank Standart подтвердил данный факт Report. Однако сумма долга не разглашается.