Банк с ликвидированной лицензией подал апелляционную жалобу на судебное решение

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Вкладчик-владелец банка с ликвидированной лицензией ОАО Parabank подал апелляционную жалобу на судебное решение на основании жалобы Палаты надзора за финансовыми рынками Азербайджана.

Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 21 октября.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Сарвета Гусейнова.

Отметим, что согласно решению Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджанской Республики от 21 июля 2016 года, лицензия ОАО Parabank была аннулирована. С 22 июля 2016 года ПНФР назначила временного администратора в банк с ликвидированной лицензией. Палата обратилась в Бакинский административно-экономический суд №1 для принудительной ликвидации ОАО Parabank и назначения Фонда страхования вкладов ликвидатором банка начиная с 24.07.2016. Суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, вкладчик-владелец ОАО Parabank Хабиб-заде Вафа Хабиб оглу подал апелляционную жалобу.