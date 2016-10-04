Банк с ликвидированной лицензией подал апелляционную жалобу на судебное решение

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Наблюдательный совет ОАО Dekabank, лицензия которого была аннулирована, на основании заявления Палаты надзора за финансовыми рынками подал апелляционную жалобу на судебное решение.

Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 7 октября.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Сарвета Гусейнова.

Отметим, что согласно решению Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджанской Республики от 21 июля 2016 года, лицензия ОАО Dekabank была аннулирована. С 22 июля 2016 года ПНФР назначила временного администратора в банк с ликвидированной лицензией. Палата обратилась в Бакинский административно экономический суд №1 для принудительной ликвидации ОАО Dekabank и назначения Фонда страхования вкладов ликвидатором банка начиная с 24.07.2016. Суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, Наблюдательный совет ОАО Dekabank подал апелляционную жалобу.