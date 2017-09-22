Bank Respublika подал в суд на Государственный таможенный комитет

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Bank Respublika подало в суд на Главную государственную инспекцию технического надзора.

Как сообщает Report, банк обратился с иском по поводу денежных притязаний в Бакинский административный суд. Суд принял решение об отказе в принятии искового заявления к производству. Недовольное решением ОАО Bank Respublika подало апелляционную жалобу.

Бакинский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.