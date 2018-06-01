Бангладешских студентов задержали при попытке незаконного перехода из Азербайджана в Иран

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики успешно продолжает оперативно-розыскные и погранично-охранные мероприятия по обеспечению пограничной безопасности.

Как сообщили Report в ГПС, в результате розыскных и оперативных мероприятий, проведенных военнослужащими ГПС совместно с сотрудниками Службы госбезопасности, была предотвращена попытка нарушения четырьмя иностранцами государственной границы.

Инцидент произошел на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск ГПС. На основе предварительной оперативной информации в указанный день на служебной территории пограничной заставы близ села Билясувар Билясуварского района пограничники пограннаряда "Засада" обнаружили четырех человек, двигавшихся в сторону Ирана с территории Азербайджана.

Пограничный наряд предотвратил попытку нарушителей незаконно перейти госграницу, задержал этих лиц и доставил на пограничную заставу. У задержанных при себе были сумки с 3610 долларами, 250 бангладешскими таками, мобильный телефон марки Samsung, 3 телефона марки Huaԝei и личныеи вещи.

Расследование установило, что этими лицами являются граждане Бангладеш Хоссейн МД Локман 1997 г.р., Хоссейн МД Ринту 1998 г.р., Ислам Сайфул 1998 г.р., Талукдар МД Аминул Ислам 1987 г.р. Установлено, что первые двое - студенты Университета Евразия, остальные двое – Азербайджанского технического университета.

В отношении задержанных принимаются соответствующие оперативно-следственные меры.