BakuBus: Водители создают опасные ситуации, выезжая на автобусные полосы

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ BakuBus распространил видеокадры опасных ситуаций, которые создают водители автомобилей, выезжая на дорогу пассажирских автобусов.

Как сообщили Report в ООО BakuBus, выезд некоторых водителей на своих транспортных средствах на дорогу следования автобусов ООО BakuBus вызывает беспокойство.

Сообщается, что водители автобусов ООО BakuBus вынуждены применять торможение во избежание аварий в опасные моменты, спровоцированные водителями других автомобилей, нарушающих правила дорожного движения. Это приводит к беспокойству пассажиров, они обращаются в ООО BakuBus.

По информации, во время рассмотрения обращения пассажира в ООО BakuBus было установлено, что 24 мая в 12:37 перед двигающимся по маршруту №3 на проспекте Гусейна Джавида автобусом ООО BakuBus неожиданно появился легковой автомобиль. Во избежание возможной аварии водитель автобуса был вынужден прибегнуть к торможению. При этом несколько пассажиров в автобусе упали.

Кроме того, 29 мая в 09:37 схожий случай произошел с автобусом ООО BakuBus, двигающимся по маршруту №5 по улице Рашида Бейбутова.

ООО BakuBus призывает всех водителей следовать ПДД, не выезжать на транспортных средствах на автобусные полосы и не создавать опасные ситуации.