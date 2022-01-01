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Баку встретил новый 2022 год грандиозным фейерверком

Баку встретил новый 2022 год грандиозным фейерверком Жители столицы Азербайджана встретили новый 2022 год красочными фейерверками.
Происшествия
1 января 2022 г. 00:00
Баку встретил новый 2022 год грандиозным фейерверком

Жители столицы Азербайджана встретили новый 2022 год красочными фейерверками.

Как передает Report, с вечера 31 декабря тысячи бакинцев собрались в Национальном приморском парке на берегу Каспийского моря, чтобы полюбоваться праздничным салютом.

Отметим, что по случаю Нового года Национальный приморский парк, другие парки и центральные улицы столицы празднично украшены, установлены ёлки, другие новогодние атрибуты и символы, фигуры сказочных героев, в различных местах открыты праздничные ярмарки.

Жители и гости города на улицах и площадях города поздравляют друг друга с Новым годом, любуются праздничным обликом города.

Наш народ встретил Новый год с новыми желаниями и победами.

Пусть Новый год будет успешным!

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 2022-ci il atəşfəşanlıqla qarşılanıb

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