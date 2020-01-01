Баку встретил 2020 год с грандиозным фейерверком - ФОТО

Завершился 2019 год. Уходящий год был вписался в летопись развития нашей страны как еще одна страница успеха. Азербайджан еще больше укрепил свои политические и международные позиции, добился важных успехов в социально-экономической сфере.

Под руководством Президента Ильхама Алиева в 2019 году были проведены кардинальные реформы во всех сферах жизни, наша страна уверенно продвигалась к поставленным целям. В то же время были предприняты важные шаги в деле солидарности азербайджанцев мира. Поэтому наш народ встретил 2020 год с большой радостью и оптимизмом. Многолюдность и грандиозный фейерверк в Приморском национальном парке в первые минуты Нового года можно расценить как наглядное проявление всего вышесказанного.

Как сообщает Report, десятки тысяч людей наблюдали за праздничным фейерверком, организованным по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Исполнительной властью города Баку в Приморском национальном парке в ночь с 31 на 1 января.

Отметим, что по случаю Нового года Приморский национальный парк, другие парки и центральные улицы столицы были празднично украшены, сооружены елки. Кроме того, были установлены различные новогодние атрибуты и символы, фигуры сказочных персонажей, в различных местах организованы праздничные ярмарки.

Чтобы поделиться с новогодней радостью, жители и гости столицы, собравшиеся на улицах и площадях нашего города, с большим интересом и восхищением смотрели на праздничный фейерверк, окрасивший в яркие цвета небо над Баку, который с каждым днем становится все краше, приобретает новый облик.

Радостно проводив минувший год, наш народ встретил 2020 год с пожеланиями новых свершений и удач. Принеси нам много радости и удачи, Новый год!