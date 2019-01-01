Баку встретил 2019 год с грандиозным фейерверком

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Завершился 2018-й год. Ушедший год вошел в историю нашей страны как еще один успешный год. В завершившимся году Азербайджан еще больше укрепил свои политические и международные позиции, завоевал важные успехи.

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился новых успехов во всех сферах жизни, уверенно продвинулся к поставленным целям. В то же время азербайджанцы мира продемонстрировали солидарность. Многолюдье, наблюдаемое в первые минуты 2019 года в Приморском национальном парке, и грандиозный фейерверк можно расценивать как наглядное проявление этого.

Как сообщает Report, за праздничным фейерверком, организованным Исполнительной властью города Баку в Приморском национальном парке по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, наблюдали тысячи жителей столицы.

Празднично украшенные и освещенные деревья на территории бульвара, придавали Приморскому национальному парку особую красоту. Бакинцы и гости столицы, вышедшие на улицы и площади, чтобы полюбоваться новогодним убранством города, поделиться радостью, с большим интересом и восхищением наблюдали за праздничным фейерверком, раскрасившим небо обновляющегося с каждым днем Баку в различные цвета.

Наш народ, успешно проводивший старый год, встречает Новый год с новыми надеждами, ожиданиями новых побед.

Пусть 2019-й год будет успешным для нас.