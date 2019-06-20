Baku International Tobacco оштрафован на 272 тысячи манатов

ООО Baku International Tobacco оштрафовано в административном порядке.

Как сообщает Report, компания нарушила статью 430.4 (За невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги) Кодекса административных проступков, и оштрафована на 272 050 манатов.

Апелляция на решение Ясамальского районного суда города Баку от 10 мая 2019 года рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что Baku International Tobacco занимается производством сигарет в Азербайджане.