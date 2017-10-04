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    В Баку автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину

    По факту Сураханским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело© Report.az

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил мужчину 65-70 лет.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

    В жилом массиве V поселка Гюнешли автомобиль, водитель которого пока не установлен, сбил пешехода. В результате тот скончался на месте происшествия.

    Его тело было доставлено в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. Отметим, что погибший после аварии стал неузнаваем.

    По факту Сураханским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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