В Баку автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил мужчину 65-70 лет.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

В жилом массиве V поселка Гюнешли автомобиль, водитель которого пока не установлен, сбил пешехода. В результате тот скончался на месте происшествия.

Его тело было доставлено в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. Отметим, что погибший после аварии стал неузнаваем.

По факту Сураханским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.