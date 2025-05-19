Бако Саакян признал свое участие в подготовке военных операций по оккупации территорий Азербайджана

15:34

На продолжившемся судебном процессе в Бакинском военном суде обвиняемый Бако Саакян ответил на вопросы о своей деятельности после оккупации города Шуша на других оккупированных территориях Азербайджана, в каком отряде он служил, с какими командирами встречался и что обсуждал.

Как сообщает Report, Саакян заявил, что с июня 1993 года являлся начальником тылового штаба.

На одном из видео, продемонстрированном во время допроса обвиняемого, также виден Бако Саакян. На кадрах запечатлено, как военные, сидящие за столом, обсуждают документы и карту. Из видео и показаний Саакяна стало известно, что в обсуждениях принимали участие различные командиры.

Саакян на продемонстрированном видео узнал себя, генерала Кристапора Иваняна, Самвела Карапетяна, Мовсеса Акопяна, Самвела Бабаяна, Витали Баласаняна, Вачагана Исханяна и других.

Гражданин Армении Бако Саакян, который когда-то "руководил" созданным Арменией марионеточным режимом на оккупированных территориях Азербайджана, а сейчас находится на скамье подсудимых в Баку по обвинению в совершении многочисленных преступлений против Азербайджана и азербайджанского народа, признал на открытом судебном заседании свое участие в подготовке и обсуждении военных операций и боевых заданий для оккупации Арменией в прошлом азербайджанских суверенных территорий.