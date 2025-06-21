Бако Саакян признал на суде, что являлся членом всеармянского фонда "Айастан"

Бако Саакян признал на суде, что был одним из членов всеармянского фонда "Айастан"

Обвиняемый Бако Саакян признал на суде, что являлся одним из членов всеармянского фонда "Айастан".

Как сообщает Report, отвечая на вопросы прокурора на сегодняшнем заседании Бакинского военного суда, он заявил, что членами фонда также были представители армянских властей и "руководители" сепаратистского образования в Карабахе.

По его словам, в фонд делали пожертвования армяне, проживающие в разных странах мира, а также бизнесмены-граждане Армении.

Саакян заявил, что часть собранных в фонде средств была потрачена на Армению, а часть - на сепаратистов. Он также сообщил, что за счет средств фонда были построены две магистральные дороги из Армении в Ханкенди: Ереван-Горус-Ханкенди и Ереван-Басаркечер-Ханкенди.

Саакян подтвердил, что военная техника из Армении доставлялась на оккупированные территории Азербайджана по этим магистральным дорогам.

Кроме этого, часть средств фонда была использована на незаконное заселение территорий Азербайджана.

Напомним, что всеармянский фонд "Айастан" был создан в 1992 году указом экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна.