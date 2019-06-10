Бакинский суд принял решение допросить сына депутата

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по уголовному делу в отношении Хаяла Мамедова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева было принято решение о возобновлении судебного следствия.

На прошлом заседании было объявлено о завершении судебного следствия, и прокурор попросил для обвиняемого 7 лет лишения свободы.

Судейская коллегия пришла к выводу, что в деле имелись процессуальные нарушения, решила возобновить судебное следствие и допросить по данному делу сотрудников прокуратуры и полиции.

Планируется допросить зампрокурора Бинагадинского арйона Эльгиза Ганизаде, сотрудников Бинагадинского РУП Мушфига Губадова, Галиба Магеррамова и Машаллаха Пашаева.

Отметим, что Эльгиз Ганизаде - сын депутата Чингиза Ганизаде.

Судебное заседание продолжится 11 июня.

Напомним, что 12 июня прошлого года на территории поселка Бинагади столкнулись управляемый неизвестным водителем Range Rover и автомобиль марки Ford, за рулем которого находился Рахиб Алиев. В результате ДТП погибли водитель автомобиля Ford и его пассажир Орхан Оруджев.

Стало известно, что в момент аварии за рулем Range Rover находился сотрудник Абшеронского РУП, сержант полиции Хаял Мамедов. Его задержали. Решением суда в отношении задержанного избрали меру пресечения в виде ареста.

Ему выдвинуто обвинение по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР.