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Бакинский суд отменил штраф гражданину за ограждение побережья Каспия

Бакинский суд отменил штраф гражданину за ограждение побережья Каспия

Сураханский районный суд города Баку аннулировал решение Госкомитета по вопросам имущества Азербайджана об административном штрафе в размере 4000 манатов в отношении Мехтиева Галиба Туджарат оглу.

Как сообщает Report, Госкомитет по вопросам имущества 16 июня 2017 года принял решение об административном взыскании по статье 248.1-й (ограждение путем обнесения забором или другими способами переданных в установленном законодательством порядке в пользование или аренду земельных участков без разрешения соответствующего органа исполнительной власти, находящихся под 20-50-метровой прибрежной полосой принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря) Кодекса об административных проступках.

Жалоба на данное решение, поданная Мехтиевым Галибом Туджарат оглу, была удовлетворена 7 июня 2019 года Сураханским районным судом.

Апелляционная жалоба, поданная в связи с отменой решения и.о. директора Бакинского территориального управления Госкомитета Э.Эминовым, рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что за подобное правонарушение физические лица подвергаются штрафу в размере 4000 манатов, должностные лица - 8000 манатов, юридические лица - 40 000 манатов.

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