Бакинский суд отменил штраф гражданину за ограждение побережья Каспия

Сураханский районный суд города Баку аннулировал решение Госкомитета по вопросам имущества Азербайджана об административном штрафе в размере 4000 манатов в отношении Мехтиева Галиба Туджарат оглу.

Как сообщает Report, Госкомитет по вопросам имущества 16 июня 2017 года принял решение об административном взыскании по статье 248.1-й (ограждение путем обнесения забором или другими способами переданных в установленном законодательством порядке в пользование или аренду земельных участков без разрешения соответствующего органа исполнительной власти, находящихся под 20-50-метровой прибрежной полосой принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря) Кодекса об административных проступках.

Жалоба на данное решение, поданная Мехтиевым Галибом Туджарат оглу, была удовлетворена 7 июня 2019 года Сураханским районным судом.

Апелляционная жалоба, поданная в связи с отменой решения и.о. директора Бакинского территориального управления Госкомитета Э.Эминовым, рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что за подобное правонарушение физические лица подвергаются штрафу в размере 4000 манатов, должностные лица - 8000 манатов, юридические лица - 40 000 манатов.