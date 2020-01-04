Бакинский суд отклонил апелляцию главы строительной компании

В Бакинском апелляционном суде завершилось заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении обвиняемых в мошенничестве директора строительной компании İdeal-V Чингиза Мамедова и учредителя и фактического руководителя фирмы Исы Мамедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзоева было объявлено решение.

По решению, апелляционная жалоба обоих обвиняемых была отклонена, решение суда первой инстанции осталось в силе без изменений.

Следствие по уголовному делу было проведено Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Согласно обвинению, обвиняемые, используя служебные полномочия и осуществив намеренный подлог документов, перепродали нескольким гражданам одни и те же квартиры в многоквартирном жилом доме, построенном обществом по адресу Баку, Насиминский район, ул. Д.Алиевой, квартал 717, и присвоили обманным путем чужое имущество на сумму 3 млн 206 тыс. 310 манатов.

Они были признаны виновными по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК АР.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Ч.Мамедов был приговорен к 10-ти, а И.Мамедов - к 11-ти годам лишения свободы. Недовольные решением суда подали апелляционную жалобу.