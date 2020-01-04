Бакинский суд отклонил апелляционную жалобу оператора-мошенника

В Бакинском апелляционном суде завершилось заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Ильгара Гасанли, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эмира Байрамова было зачитано решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба И.Гасанли была отклонена, приговор суда первой инстанции остался в силе без изменений.

Согласно обвинительному акту, работавший в ресторанах оператором И.Гасанли злоупотребил доверием владельца ресторана "Ağ çiçəyim" Надира Ахмедли и совершил в отношении него мошенничество на общую сумму более 100 тыс. манатов. Он забрал из ресторана Н.Ахмедли краны и другое оборудование. На основе жалобы Н.Ахмедли в отношении И.Гасанли было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2. УК АР. В период следствия он не был арестован.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил И.Гасанли к 5 годам лишения свободы. Обвиняемый был арестован в зале суда. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу.