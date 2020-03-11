Бакинский аэропорт внес ясность в распространяемое в социальных сетях видео

Международный аэропорт Гейдар Алиев внес ясность в распространяемое в социальных сетях видео, на котором машины скорой помощи дежурят на перроне.

Как сообщили Report из пресс-службы аэропорта, прошедшей ночью рейсом «Международные авиалинии Украины" (МАУ) по маршруту Киев-Баку были доставлены 26 пассажиров, прибывших транзитом из Италии.

«С целью предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции и в рамках предпринимаемых правительством мер, было принято решение поместить их на карантин. Пассажиры переданы под наблюдение врачей. Этим и объясняется большое количество машин Скорой помощи на территории аэропорта", - отметили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В бакинском аэропорту также сообщили, что из 26 пассажиров, прибывших рейсом МАУ, 24 - граждане Азербайджана, проживавшие или проходившие обучение в Италии, двое - иностранцы.