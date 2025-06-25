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Бакинский суд вынес приговор женщине за шантаж знакомой обнаженными фотографиями

Бакинский суд вынес приговор женщине за шантаж знакомой обнаженными фотографиями Бакинский суд вынес приговор женщине за шантаж знакомой обнаженными фотографиями
Происшествия
25 июня 2025 г. 15:06
Бакинский суд вынес приговор женщине за шантаж знакомой обнаженными фотографиями

Завершился судебный процесс по делу Соны Ахмедовой, обвиняемой в вымогательстве путем запугивания.

Как сообщает Report, приговор вынесен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Тельмана Гусейнова.

В своем последнем слове Ахмедова опровергла обвинения, утверждая, что потерпевшая оклеветала ее.

Далее судьи огласили приговор, согласно которому обвиняемая приговорена к 5 годам лишения свободы.

Отметим, что Сона Ахмедова через свою коллегу Тават Байрамову дала Хавер Бабаевой 3 000 манатов в долг под проценты. Однако когда в конце месяца Хавер Бабаева не смогла вернуть эту сумму, Ахмедова начала шантажировать ее полуобнаженными фотографиями.

После этого с 2021 года до начала 2022 года Хавер Бабаева в разное время была вынуждена перевести на банковскую карту Тават Байрамовой в общей сложности 35 000 манатов.

В отношении Соны Ахмедовой было возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по статье 182.2.4 (вымогательство, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Həmcinsini çılpaq fotoları ilə şantaj etməkdə təqsirləndirilən qadına hökm oxunub

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