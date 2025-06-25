Бакинский суд вынес приговор женщине за шантаж знакомой обнаженными фотографиями

Бакинский суд вынес приговор женщине за шантаж знакомой обнаженными фотографиями

Завершился судебный процесс по делу Соны Ахмедовой, обвиняемой в вымогательстве путем запугивания.

Как сообщает Report, приговор вынесен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Тельмана Гусейнова.

В своем последнем слове Ахмедова опровергла обвинения, утверждая, что потерпевшая оклеветала ее.

Далее судьи огласили приговор, согласно которому обвиняемая приговорена к 5 годам лишения свободы.

Отметим, что Сона Ахмедова через свою коллегу Тават Байрамову дала Хавер Бабаевой 3 000 манатов в долг под проценты. Однако когда в конце месяца Хавер Бабаева не смогла вернуть эту сумму, Ахмедова начала шантажировать ее полуобнаженными фотографиями.

После этого с 2021 года до начала 2022 года Хавер Бабаева в разное время была вынуждена перевести на банковскую карту Тават Байрамовой в общей сложности 35 000 манатов.

В отношении Соны Ахмедовой было возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по статье 182.2.4 (вымогательство, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.