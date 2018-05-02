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    Бакинский суд вынес приговор убийце волейболистки

    Завершилось судебное заседание по уголовному делу

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Намика Векилова, обвиняемого в убийстве.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова был зачитан приговор.

    Приговором суда он осужден на 18 лет тюремного заключения.

    Напомним, что в своем выступлении прокурор попросил для Н.Векилова 20 лет тюремного заключения.

    Адвокат обвиняемого Адам Мамедов попросил у суда времени для выступления защиты.

    Очередное заседание суда назначено на 30 апреля.

    Отметим, что инцидент произошел в феврале этого года в поселке Говсаны Сураханского района Баку. Н.Векилов задушил проживавшую на этой территории Анжелику Морозову, надев ей на голову пакет.

    Тело женщины с надетым на голову целлофановым пакетом было обнаружено в поселке Говсаны. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов при осмотре трупа обнаружили, что женщина была убита путем удушения. В ходе расследования была установлена личность убитой. Ею оказалась Морозова Анжелика Васильевна 1963 г.р.

    После был задержан Н.Векилов.

    По факту в Сураханской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

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