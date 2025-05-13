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Бакинский суд вынес приговор контрабандисткам золота на сумму свыше 100 тысяч манатов

Бакинский суд вынес приговор контрабандисткам золота на сумму свыше 100 тысяч манатов Бакинский суд вынес приговор контрабандисткам золота на сумму свыше 100 тысяч манатов
Происшествия
13 мая 2025 г. 11:11
Бакинский суд вынес приговор контрабандисткам золота на сумму свыше 100 тысяч манатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Сабины Алиевой, Кямали Мамедовой и Сабины Насибовой, обвиняемых в попытке контрабандного ввоза в Азербайджан золотых украшений на сумму более 100 тысяч манатов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова в Бакинском суде по тяжким преступлениям государственный обвинитель потребовал приговорить всех трех обвиняемых к 7 годам лишения свободы с арестом в зале суда.

После этого обвиняемым был зачитан приговор. Согласно приговору, в отношении них была применена статья 70 Уголовного кодекса (Условное осуждение). Таким образом, подсудимым было назначено условное наказание с испытательным сроком 2 года.

Согласно обвинению, они пытались контрабандным путем ввезти в Азербайджан золотые украшения весом около 1 кг на сумму более 100 тысяч манатов.

Отметим, что в отношении всех трех женщин на стадии предварительного следствия была избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

Напомним, что потерпевшей стороной по уголовному делу признан Государственный таможенный комитет.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana dəyəri 100 min manatdan çox olan qızıl-zinət əşyaları keçirməyə cəhd edən qadınlara hökm oxunub

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