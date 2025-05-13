Бакинский суд вынес приговор контрабандисткам золота на сумму свыше 100 тысяч манатов

Бакинский суд вынес приговор контрабандисткам золота на сумму свыше 100 тысяч манатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Сабины Алиевой, Кямали Мамедовой и Сабины Насибовой, обвиняемых в попытке контрабандного ввоза в Азербайджан золотых украшений на сумму более 100 тысяч манатов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова в Бакинском суде по тяжким преступлениям государственный обвинитель потребовал приговорить всех трех обвиняемых к 7 годам лишения свободы с арестом в зале суда.

После этого обвиняемым был зачитан приговор. Согласно приговору, в отношении них была применена статья 70 Уголовного кодекса (Условное осуждение). Таким образом, подсудимым было назначено условное наказание с испытательным сроком 2 года.

Согласно обвинению, они пытались контрабандным путем ввезти в Азербайджан золотые украшения весом около 1 кг на сумму более 100 тысяч манатов.

Отметим, что в отношении всех трех женщин на стадии предварительного следствия была избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

Напомним, что потерпевшей стороной по уголовному делу признан Государственный таможенный комитет.