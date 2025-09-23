Бакинский суд вынес приговор экс-таможеннику за попытку незаконного ввоза золотых слитков

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор по делу о попытке ввоза в Азербайджан 41 золотого слитка.

Как сообщает Report, на скамье подсудимых находились бывший сотрудник Государственного таможенного комитета Афсар Мирзалиев и Сафар Сафаров.

Суд под председательством судьи Нигяр Имановой признал обоих виновными и приговорил каждого к 5 годам лишения свободы.

Мирзалиев, ранее работавший в управлении по борьбе с контрабандой Госкомтаможни, был осужден по статьям 206.3.2 и 206.3.3 УК (контрабанда группой лиц с использованием служебного положения). Сафаров осужден по статье 206.3.2 УК. Дело расследовалось Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.