    Бакинский суд вынес приговор экс-таможеннику за попытку незаконного ввоза золотых слитков

    • 23 сентября, 2025
    • 17:37
    Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор по делу о попытке ввоза в Азербайджан 41 золотого слитка.

    Как сообщает Report, на скамье подсудимых находились бывший сотрудник Государственного таможенного комитета Афсар Мирзалиев и Сафар Сафаров.

    Суд под председательством судьи Нигяр Имановой признал обоих виновными и приговорил каждого к 5 годам лишения свободы.

    Мирзалиев, ранее работавший в управлении по борьбе с контрабандой Госкомтаможни, был осужден по статьям 206.3.2 и 206.3.3 УК (контрабанда группой лиц с использованием служебного положения). Сафаров осужден по статье 206.3.2 УК. Дело расследовалось Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

    Ölkəyə qaçaqmalçılıq yolu ilə 41 ədəd qızıl külçə keçirməkdə təqsirləndirilən sabiq DGK əməkdaşına hökm oxunub

