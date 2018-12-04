Бакинский суд вернул на доследование уголовное дело водителя, обвиняемого в гибели 5 человек

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по уголовному делу в отношении Гейдара Гулиева, совершившего ДТП, которое привело к гибели 5 человек.
Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Новруза Керимова адвокат подсудимого – Али Гусейнов подал ходатайство.
Он заявил, что уголовное дело было расследовано не до конца, потребовал вернуть его на доследование в прокуратуру.
Суд удовлетворил ходатайство, вернув материалы по данному делу на дополнительное расследование.
Отметим, что ДТП было совершено 6 декабря прошлого года на дороге Локбатан-Ходжасан в Гарадагском районе Баку.
В отношении Г.Гулиева не была избрана мера пресечения в виде ареста.
İsmayıl NəsibliАвтор новости