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    Бакинский суд вернул на доследование уголовное дело водителя, обвиняемого в гибели 5 человек

    © Report

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по уголовному делу в отношении Гейдара Гулиева, совершившего ДТП, которое привело к гибели 5 человек.

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Новруза Керимова адвокат подсудимого – Али Гусейнов подал ходатайство.

    Он заявил, что уголовное дело было расследовано не до конца, потребовал вернуть его на доследование в прокуратуру.

    Суд удовлетворил ходатайство, вернув материалы по данному делу на дополнительное расследование.  

    Отметим, что ДТП было совершено 6 декабря прошлого года на дороге Локбатан-Ходжасан в Гарадагском районе Баку.
    В отношении Г.Гулиева не была избрана мера пресечения в виде ареста.

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