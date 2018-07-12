Бакинский суд продлил еще на два месяца арест директора Наркологического центра

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Насиминском районном суде рассмотрено ходатайство следственного органа в связи с продлением меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении директора расположенного на территории Хатаинского района Баку Республиканского Наркологического центра Тельмана Мамедгасанова, завотделом Азада Алекперова и инженера Махира Абдуллаева в связи с пожаром в этом лечебном учреждении, приведшем к многочисленным человеческим жертвам.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова было объявлено решение.

Согласно приговору, ходатайство следственного органа было обеспечено, срок ареста в отношении этих лиц продлен еще на два месяца.

Недовольные решением суда обвиняемые подали апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу всех трех лиц.

Отметим, что 2 марта этого года в Республиканском наркологическом центре, расположенном в Хатаинском районе Баку, произошел пожар, ставший причиной гибели многих людей.