Бакинский суд принял решение об экстрадиции гражданина Турции

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по преставлению министерства юстиции Азербайджана относительно передачи своей стране гражданина Турции Яшара Каплана, обвиняемого в торговле людьми.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи были уточнены анкетные данные обвиняемого.

На судебном заседании участвовал представитель посольства Турции в Азербайджане.

Затем на суде было объявлено решение, согласно которому Я.Каплан будет экстрадирован в Турцию.

Отметим, что Я.Каплана находился в розыске в Турции по обвинению в торговле людьми. Он был задержан на территории Азербайджана. Он дважды был судим в Турции.