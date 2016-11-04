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    Бакинский суд принял решение об экстрадиции гражданина Турции

    На судебном заседании участвовал представитель посольства Турции в Азербайджане

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по преставлению министерства юстиции Азербайджана относительно передачи своей стране гражданина Турции Яшара Каплана, обвиняемого в торговле людьми.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи были уточнены анкетные данные обвиняемого.

    На судебном заседании участвовал представитель посольства Турции в Азербайджане.

    Затем на суде было объявлено решение, согласно которому Я.Каплан будет экстрадирован в Турцию.

    Отметим, что Я.Каплана находился в розыске в Турции по обвинению в торговле людьми. Он был задержан на территории Азербайджана. Он дважды был судим в Турции. 

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