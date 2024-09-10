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Бакинский суд приговорил военного комиссара к 8,5 годам лишения свободы

Бакинский суд приговорил военного комиссара к 8,5 годам лишения свободы В Бакинском военном суде зачитан приговор экс-начальнику Хачмазского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Рахиму Агаеву, обвиняемому в получении взятки.
Происшествия
10 сентября 2024 г. 13:58
Бакинский суд приговорил военного комиссара к 8,5 годам лишения свободы

В Бакинском военном суде зачитан приговор экс-начальнику Хачмазского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Рахиму Агаеву, обвиняемому в получении взятки.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Рафига Аббасова обвиняемый был приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сторона гособвинения просила приговорить Агаева к 9 годам и 6 месяцам заключения.

Рахим Агаев был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. Ему было предъявлено обвинение по статьям 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Rüşvətə görə həbs edilən hərbi komissar 8,5 il azadlıqdan məhrum olunub

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