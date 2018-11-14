Бакинский суд приговорил укравшую из дома известной спортсменки 67 000 манатов к условному сроку

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Ниджата Исрафилова и Наргиз Фараджевой, обвиняемых в краже крупной суммы денег из дома известной спортсменки Фариды Азизовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова огласили приговор.

Стало известно, что обвиняемая Н.Фараджева полностью погасила долг потерпевшей Ф.Азизовой.

Что касается Н.Исрафилова, он не участвовал в процессе возвращения денег.

Согласно приговору, Н.Исрафилов приговорен к 10-ти годам тюрьмы.

Н.Фараджеву, в отношении которой была избрана мера пресечения в виде полицейского надзора, приговорили к условному заключению.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для Н.Исрафилова 8,5, а для Н.Фараджевой 5,5 лет тюремного заключения. Гособвинитель попросил арестовать Н.Фараджову в зале суда. Ф.Азизова же простила обвиняемых.